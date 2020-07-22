“التعليم” تجدد إيفاد 330 معلماً للتدريس بالمدارس والأكاديميات السعودية في الخارج

أصدر نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قراراً بتجديد إيفاد 330 معلماً موفداً للتدريس في المدارس السعودية في عدد من الدول، بمختلف التخصصات التربوية للعام الدراسي المقبل 1441/ 1442هـ.
ووجه نائب الوزير قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية، بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي الجديد، وإشعار إدارات التعليم التابع لها الموفدون، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء أفراد عائلته المرافقين.
وحدد القرار حالات إنهاء إيفاد المعلم، وهي: مغادرة بلد المقر أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة، التأخر عن مباشرة العمل دون مبرر نظامي لمدة تزيد على 10 أيام، إضافة إلى مخالفة الموفد أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لن يُقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي، ولن يُمكن مَن يعتذر عن تكملة مدة إيفاده، من العمل بالمملكة للعام الدراسي 1441/ 1442هـ إلا بإشعار من الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.