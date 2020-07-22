“السديس” يوجه بترجمة خطبة عرفة إلى 10 لغات بدلا من خمس

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، توجيها بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، لتصبح 10 لغات بدلاً من خمس.
توجيه السديس، جاء خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام، وتضمن أن تُترجم خطبة يوم عرفة في هذا العام عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين إلى (الإنجليزية، والملاوية، والأوردية، والفارسية، والفرنسية، والصينية، والتركية، والروسية، والهوساوية، والبنغالية).
وأوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين، أن مشروع ترجمة خطبة عرفة يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة عملت عليه طوال ثلاث سنوات، بهدف إيصال رسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. وفق “أخبار 24”.