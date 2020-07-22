اتفاقية بين "التقاعد" و"بنك التنمية" لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشترك لتسهيل حصول المتقاعدين على منتجات بنك التنمية وتطوير برامج توعوية مالية وادخارية من خلال ربط إلكتروني كامل وإجراءات ميسرة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها محافظ المؤسسة محمد النحاس، ومن جانب البنك الرئيس التنفيذي إبراهيم الراشد، إلى إتاحة الفرصة وفق مزايا تفضيلية للعملاء المتقاعدين، ودعم الراغبين في برامج ممارسة العمل الحر المقدمة من البنك، وتطوير برامج للتوعية المالية والادخارية لتعزيز وبناء قدرات المستفيدين.
يذكر أن عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي تاريخياً أكثر من 165 ألف مستفيد بإجمالي تمويل تجاوز 8.5 مليار ريال، كما أنه تجاوباً مع المتغيرات في ظل تفشي جائحة كورونا اعتمد البنك مضاعفة مخصص التمويل الاجتماعي بإجمالي مبلغ 4 مليارات ريال.
وفق “أخبار 24”.