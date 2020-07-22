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أخبار المناطق > “المرور” يلقي القبض على سائق سطحة قاد بتهور على أحد الطرق في الرياض
22/07/2020   1:40 م

“المرور” يلقي القبض على سائق سطحة قاد بتهور على أحد الطرق في الرياض

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ألقت دوريات المرور القبض على سائق شاحنة “سطحة” أظهره مقطع فيديو وهو يقود بتهور ويزاحم المركبات على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه تم القبض على قائد المركبة، مبينة أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله يظهر قائد السطحة وهو يقوم بالتضييق على المركبات والسير بسرعة وعدم الالتزام بمسافة آمنة، معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

وفق “أخبار 24”.

“المرور” يلقي القبض على سائق سطحة قاد بتهور على أحد الطرق في الرياض

أخبار المناطق
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