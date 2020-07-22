“المرور” يلقي القبض على سائق سطحة قاد بتهور على أحد الطرق في الرياض

ألقت دوريات المرور القبض على سائق شاحنة “سطحة” أظهره مقطع فيديو وهو يقود بتهور ويزاحم المركبات على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض.
وقالت الإدارة العامة للمرور إنه تم القبض على قائد المركبة، مبينة أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله يظهر قائد السطحة وهو يقوم بالتضييق على المركبات والسير بسرعة وعدم الالتزام بمسافة آمنة، معرضاً نفسه والآخرين للخطر.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة واحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه. يسعدنا تواصلكم pic.twitter.com/OfgB6CBYLe
— المرور السعودي (@eMoroor) July 22, 2020
وفق “أخبار 24”.