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أخبار محلية > الاستئناف تصادق على حكم بإلغاء قرار إحدى الجامعات بتحويل عضو هيئة تدريس إلى موظف
22/07/2020   1:41 م

الاستئناف تصادق على حكم بإلغاء قرار إحدى الجامعات بتحويل عضو هيئة تدريس إلى موظف

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أيدت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكمًا صادراً من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، قضى بإلغاء قرار تأديبي صادر من أحد مدراء جامعة أم القرى السابقين، بتحويل عضو تدريس بالجامعة إلى موظف بمعهد تابع للجامعة.

وكان أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وفقا لـ”المدينة”، رفع دعوى تظلم أمام محكمة مكة الإدارية، مطالباً بإلغاء قرار أصدره المدير السابق بالجامعة، قضى بتحويله من أستاذ بكلية الشريعة إلى موظف بمعهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي، أي أنه عمل بعيد عن الطلاب.

وبعد عدة جلسات، أصدرت لجنة مشكلة من 3 قضاة حكما بإلغاء القرار، وهو الحكم الذي أيدته الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف، مؤكدة في حكمها أن الجامعة لم تتخذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في اللائحة المنظمة لشؤون الجامعات بخصوص تأديب الموظفين، وهي: الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب.

الاستئناف تصادق على حكم بإلغاء قرار إحدى الجامعات بتحويل عضو هيئة تدريس إلى موظف

أخبار محلية
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