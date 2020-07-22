وزير الإسكان: 245 مليار ريال تم ضخها من برامج التمويل.. و310 آلاف أسرة استفادت منها

أكد وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل، أن قطاع الإسكان يشهد تطورات هائلة بشكل يومي، مبيناً أنه تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع.
وأشار خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس الثلاثاء، إلى أن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وشدد على أن هذا القطاع يحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة، مشيرا إلى عدد من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءاً من دعم القطاع الإسكاني، التي منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها هذا الأسبوع شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بــ 3 مليارات ريال.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع 70 مطوّرا عقاريا، كما يجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة، متطلعاً إلى إنجاز من 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب.