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اخبار رياضية > “الهلال” يتحرك لتحصين نجمه حتى 2023
22/07/2020   1:43 م

“الهلال” يتحرك لتحصين نجمه حتى 2023

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كشفت مصادر صحفية، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اتخذ قرارًا لتحصين أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لمنع انتقاله إلى أحد أندية الدوري خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، إن إدارة الهلال، قدمت عرضًا إلى حمد العبدان، صانع الألعاب الشاب، لتوقيع عقد احترافي جديد مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن العقد الاحترافي الذي سيوقع عليه العبدان، سيربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى العام 2023.

يذكر أن المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو، قرر تصعيد الحمدان رسميًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل استئناف منافسات الموسم الرياضي الحالي.

“الهلال” يتحرك لتحصين نجمه حتى 2023

اخبار رياضية
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