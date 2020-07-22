بعد غياب 6 أشهر.. هوساوي يشارك مع “النصر”

شارك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عمر هوساوي، اليوم الثلاثاء، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب طويل قارب الـ6 أشهر بعد تعرضه للإصابة في مباراة الاتفاق ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أواخر شهر يناير الماضي.
وواصل الفريق تدريباته تحت إشراف مدربه البرتغالي روي فيتوريا، والذي ركز خلال التدريبات على الجوانب اللياقية والتكتيكية، واختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على منتصف الملعب.
ويستعد فريق النصر لمواجهة الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي، في 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بموسم 2019-2020. وفق “أخبار 24”.