“الهلال” يستعد لودية “الفيحاء” بتدريبات على 5 أقسام.. و”لوشيسكو” يجتمع باللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الثلاثاء، استعداداته لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي ينطلق مجدداً أغسطس المقبل.
وتضمنت تدريبات الفريق، تقسيم الحصة المسائية إلى 5 أقسام؛ حيث اجتمع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق بجميع عناصره قبل انطلاق الحصة لمدة 15 دقيقة، تلتها 15 دقيقة أخرى قام فيها اللاعبون بعمليات الإحماء، ثم المدة ذاتها لتدريبات تكتيكية متنوعة، وبعدها 15 أخيرة طبق خلالها الفريق التكتيكات المرسومة، واختتمت الحصة بمناورة فنية مدتها 20 دقيقة.
ويواجه الهلال نظيره الفيحاء، اليوم الأربعاء، ضمن البرنامج التحضيري، حيث ستكون المباراة الودية الثالثة، بعد أن فاز على التعاون أولاً بهدف دون مقابل، ثم تفوق على الطائي بهدفين نظيفين، فيما سيلعب أيضاً أمام فريقي الشعلة والرياض لاحقاً.وفق “أخبار 24”.
ويبدأ الهلال رحلة القتال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال مباراة قوية في ديربي الرياض أمام النصر، يوم 5 أغسطس على ملعب الملك الفهد، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.