مصادر: الأشعة أكدت سلامة الرباط الصليبي لدى مختار علي

كشفت مصادر، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لموضع الإصابة التي تعرض لها لاعب النصر مختار علي، أنه أصيب فقط بكدمة قوية في الرباط الجانبي، وليس إصابة في الرباط الصليبي كما توقع كثيرون.
وأكدت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، أن اللاعب يحتاج فقط لبرنامج تقوية في العيادات الطبية لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، مضيفة أن متابعة طبيب نادي النصر، البرتغالي بازيل روبيرو، أكدت عدم تورم قدم اللاعب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان النصراويون قد أصيبوا بصدمة، عقب تعرض لاعب الفريق مختار علي للإصابة إثر سقوطه أثناء تدريبات الفريق يوم أول من أمس الإثنين، وجرى تداول أنباء أن إصابته ربما تكون قطعًا في الرباط الصليبي، وقد يتغيب عن الملاعب لعدة شهور، إلا أن الأشعة أثبتت سلامة رباطه الصليبي.