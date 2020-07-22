الملاعب كلها ملك الهلال.. رسالة قوية من “النعيمة” بعد فقدان “محيط الرعب”

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، صالح النعيمة، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد خسارة النادي لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب)، لصالح شركة الوسائل.
وقال “النعيمة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الملاعب كلها ملاعب الهلال الذي يضيف لكل مكان تطأ فيه أقدام لاعبيه وجماهيره القيمة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ملعب الجامعة نموذج فأصبح اسمه يتداول في القارة الصفراء والعالم بآسره وجعل من قيمة الحصول عليه مكلفة جداً، كل الملاعب مشتاقة لك ياهلال فأنطلق هنا أو هناك لمجد جديد وقصة يرويها جمهورك ولاعبيك”.
وأعلنت “الوسائل” عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فوزها بالمناقصة، التي تم التقدم لها في شهر يونيو الماضي، وكانت تتنافس على الفوز بها مع شركة الهلال.
الملاعب كلها ملاعب الهلال
الهلال هو من يضيف لكل مكان تطأ فيه أقدام لاعبيه وجماهيره القيمة.
ملعب الجامعة نموذج فأصبح اسمه يتداول في القارة الصفراء والعالم بآسره وجعل من قيمة الحصول عليه مكلفة جداً.
كل الملاعب مشتاقة لك ياهلال فأنطلق هنا أو هناك لمجد جديد وقصة يرويها جمهورك ولاعبيك pic.twitter.com/cwrYqIQewD
— صالح النعيمه (@S_AlNeayma) July 21, 2020