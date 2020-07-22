اعتماد مخطط سكني بمساحة مليون م2 في حي الرمال.. ومبادرة لتسوير مواقع الأعمال الإنشائية

أكدت أمانة منطقة الرياض أنه تم بشكل أولي اعتماد مخطط سكني بمساحة مليون متر مربع في حي الرمال بالعاصمة.
من جانب آخر، أطلقت الأمانة مبادرة تسوير مواقع الأعمال الإنشائية في المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الرياض، بهدف تحسين المشهد الحضري، والاستفادة من أسوار المشاريع قيد الإنشاء لإضفاء قيمة جمالية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت الأمانة إلى أن التسوير سيبدأ تطبيقه على المشاريع الجديدة الواقعة على المحاور الرئيسية عرض 40 مترًا فأكثر قبل إصدار رخص البناء، فيما سيتم التواصل مع أصحاب المشاريع القائمة لتحديد آلية تركيب أسوار مؤقتة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنها ستتيح طلب تراخيص الأسوار المؤقتة عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، وسيكون بالإمكان إصدار تراخيص للإعلانات على الأسوار المؤقتة وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة بالأمانة.