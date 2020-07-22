يقدم محتوى جذاباً وأنشطة تفاعلية.. “التعليم” تطلق تطبيق “الروضة الافتراضية” للأطفال

أطلقت وزارة التعليم تطبيق “الروضة الافتراضية” الإلكتروني، لتعليم الأطفال في مرحلة الروضة عن بعد، تقدم خلاله الوزارة جميع الخدمات التعليمية للأطفال، بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم عبر التعليم الممتع.
ويسمح التطبيق الذي تقدمه الوزارة مجاناً بإضافة 5 أبناء كحد أعلى، للأطفال بين سن 3-6 سنوات، ويسعى لتخفيف الوقت والجهد لأولياء الأمور، عبر الاستفادة من التقنيات لجعل التعلم في متناول الأطفال في أي وقت وفي أي مكان.
ويوفر تطبيق “الروضة الافتراضية” 11 محتوى وعنصراً تعليمياً وضعت وفق معايير التعلم المبكر المعتمدة في المملكة، مثل معيار التربية الإسلامية، ونهج التعلم، والعمليات المعرفية، والصحة والتطور البدني، والمعيار العاطفي الاجتماعي، بالإضافة إلى التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية، والتطور اللغوي في القراءة والكتابة. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن التطبيق أيضاً عدداً من الأنشطة التعليمية المتنوعة، بينها قصص تربوية، وألعاب تقنية، وأنشطة تفاعلية، وفيديوهات وأناشيد تعليمية، تتضمن إرشادات ورسائل توعوية لأولياء الأمور لمساعدتهم على المشاركة في دعم تعليم أطفالهم المهارات التي يجب أن يكتسبوها في مرحلة الروضة وتقييمهم.