أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، إيداع قرابة 1.7 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات لشهر ذي الحجة 1441هـ.
وصرح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك أن المبالغ المودعة تتضمن المعاش الأساسي بقرابة 1.4 مليار ريال، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء بأكثر من 192 مليون ريال، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بمبلغ 103 ملايين ريال.
وأشار إلى أنه تم إيداع المبالغ المذكورة في حسابات المستفيدين والمستفيدات لتحسين ظروفهم المعيشية.
وفق “أخبار 24”.