علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، على مقطع فيديو متداول يدّعي أن زيت “سنام الإبل” من الزيوت الخالية تماماً من الكوليسترول.
وقالت الهيئة إنه لا يوجد أي دليل علمي مثبت بأن زيت “سنام الإبل” خالٍ من الكوليسترول، لافتة إلى أن مثل هذا النوع من الدهون يعامَل معاملة الدهون الحيوانية، أي دهون مشبعة.
ونصحت بالتقليل من استهلاك تلك الدهون، نظراً لارتباط الاستهلاك المفرط منها بارتفاع معدلات أمراض القلب والشرايين.
وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالكوليسترول فيجب أن تخضع للائحة الفنية السعودية واشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية.
وفق “أخبار 24”.