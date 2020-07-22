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أخبار محلية > بالفيديو.. مراسل “الإخبارية” يفقد الوعي على الهواء مباشرة أثناء حوار مع ضيفه
22/07/2020   8:48 م

بالفيديو.. مراسل “الإخبارية” يفقد الوعي على الهواء مباشرة أثناء حوار مع ضيفه

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فقد مراسل قناة الإخبارية عبدالله الغامدي وعيه على الهواء مباشرة أثناء إجراء حوار مع أحد الضيوف عن الاشتراطات والتدابير الاحترازية في المسالخ في مكة لمنع تفشي كورونا، حيث تلقاه الضيف وساعده حتى لا يسقط.

ولاحقا تواصل مذيع النشرة مع المراسل الغامدي، حيث طمأنه والمشاهدين على صحته، مرجعا السبب إلى شدة الحرارة التي قال إنها تلامس الـ 50 درجة مئوية، وهو ما أصابه بإعياء بسيط.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مراسل “الإخبارية” يفقد الوعي على الهواء مباشرة أثناء حوار مع ضيفه

أخبار محلية
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