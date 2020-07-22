بالفيديو.. مراسل “الإخبارية” يفقد الوعي على الهواء مباشرة أثناء حوار مع ضيفه

فقد مراسل قناة الإخبارية عبدالله الغامدي وعيه على الهواء مباشرة أثناء إجراء حوار مع أحد الضيوف عن الاشتراطات والتدابير الاحترازية في المسالخ في مكة لمنع تفشي كورونا، حيث تلقاه الضيف وساعده حتى لا يسقط.
ولاحقا تواصل مذيع النشرة مع المراسل الغامدي، حيث طمأنه والمشاهدين على صحته، مرجعا السبب إلى شدة الحرارة التي قال إنها تلامس الـ 50 درجة مئوية، وهو ما أصابه بإعياء بسيط.
فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020
وفق “أخبار 24”.