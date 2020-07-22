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أخبار محلية > عم المفقودة ريما الشمراني يكشف قصة اختفائها وما كتبته لهم في رسالة “سناب شات”
22/07/2020   8:49 م

عم المفقودة ريما الشمراني يكشف قصة اختفائها وما كتبته لهم في رسالة “سناب شات”

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روى عم المفقودة ريما الشمراني (16 عاما) المتغيبة عن منزل أسرتها في مركز باشوت بمنطقة عسير قبل شهر قصة اختفائها الغامض.

وأوضح حامد الشمراني، في حديث لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن ريما اختفت من منزل والدها المرابط في الحد الجنوبي، وبعد ساعات تلقت الأسرة رسالة منها عبر “سناب شات” أوضحت فيها أنها في مكان آمن.

وأكد استغرابهم وحيرتهم من كثرة البلاغات التي تلقوها حول ظهورها في بعض المناطق، وهو ما أرهق العائلة والفرق التطوعية في عملية البحث.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ريما من الفتيات المبدعات في الرسم ومحبوبة لدى الجميع، وأنها البنت الوحيدة في الأسرة ولديها 4 أشقاء.

وقدّم شكره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال الذي أبدى اهتمامه باختفاء ابنتهم واستقبل والدها، وكذلك الفرق التطوعية في عسير والباحة ونجران.

عم المفقودة ريما الشمراني يكشف قصة اختفائها وما كتبته لهم في رسالة “سناب شات”

أخبار محلية
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