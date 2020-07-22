أخصائي: فيروس كورونا يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة

كشف أخصائي الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال أن فيروس كورونا “كوفيد 19” يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة، حتى لو كانت هناك بعض الأعراض مثل الكحة.
وأوضح، في حديث لقناة “الإخبارية” اليوم (الأربعاء)، أنه في بداية الجائحة فترة استمرار العدوى حُددت ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ولكن مع الأبحاث تقلصت إلى 10 أيام.
وأضاف: “إذا كانت الحرارة مرتفعة تدل على وجود نشاط للفيروس وقد تكون هناك عدوى، وإذا كانت طبيعية بعد 10 أيام من الإصابة فذلك يعني أن الفيروس ميت”.
فيديو | أخصائي أمراض معدية يوضح لـ #الإخبارية أن #فيروس_كورونا يصبح غير معد بعد 10 أيام من الإصابة pic.twitter.com/Rt2AAl1U7d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 22, 2020
وفق “أخبار 24”.