نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أخصائي: فيروس كورونا يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة
22/07/2020   11:52 م

أخصائي: فيروس كورونا يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة

+ = -
898

كشف أخصائي الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال أن فيروس كورونا “كوفيد 19” يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة، حتى لو كانت هناك بعض الأعراض مثل الكحة.

وأوضح، في حديث لقناة “الإخبارية” اليوم (الأربعاء)، أنه في بداية الجائحة فترة استمرار العدوى حُددت ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ولكن مع الأبحاث تقلصت إلى 10 أيام.

وأضاف: “إذا كانت الحرارة مرتفعة تدل على وجود نشاط للفيروس وقد تكون هناك عدوى، وإذا كانت طبيعية بعد 10 أيام من الإصابة فذلك يعني أن الفيروس ميت”.

 

وفق “أخبار 24”.

أخصائي: فيروس كورونا يصبح غير معدٍ بعد 10 أيام من الإصابة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103290.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.