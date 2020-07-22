توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الخميس)، تكوّن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من الرياض.
وذكرت الهيئة، في تقريرها، أن رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار تنشط على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأضافت أن رفحاء ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 18 درجة مئوية.
وفق “أخبار 24”.