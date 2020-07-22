“الصحة”: 85% من إصابات كورونا المعلنة اليوم تعود لبالغين.. وإجراء 52 ألف فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل 2331 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 258156 حالة.
وأوضحت “الصحة” أن الحالات المسجلة الجديدة منها 41% إناث، و59% ذكور، و5% كبار السن، و10% أطفال، و85% بالغون، لافتةً إلى أنها أجرت 52180 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 2837054 فحصاً.
ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وفق “أخبار 24”.