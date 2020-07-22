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أخبار محلية > “إيجار” تذكّر بخدمة “إمهال” سداد دفعات الإيجار السكني والتجاري بسبب كورونا
22/07/2020   11:54 م

“إيجار” تذكّر بخدمة “إمهال” سداد دفعات الإيجار السكني والتجاري بسبب كورونا

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جددت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الإسكان التعريف بخدمة متاحة على الشبكة وتم تفعيلها لمساعدة جميع أطراف العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر والوسيط العقاري، خلال هذه الفترة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت أن خدمة “إمهال” تتيح لأطراف العملية الإيجارية في العقود السكنية والتجارية إمكانية طلب مهلة لسداد الدفعات الإيجارية، وذلك عبر حساباتهم في الشبكة وبما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأضافت أنه تم تفعيل هذه الخدمة استجابةً لمتطلبات المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري، بسبب تأثير الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على كافة الأصعدة والمجالات.وفق “أخبار 24”.

“إيجار” تذكّر بخدمة “إمهال” سداد دفعات الإيجار السكني والتجاري بسبب كورونا

أخبار محلية
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