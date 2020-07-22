نشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، فيلما وثق الفترة التي مر بها المسجد إبان جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وغياب المصلين والزوار عنه.
وحمل الفيلم اسم “لك الحمد”، واستعرض الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين، إلا عن الإمام ونذر يسير من المصلين، مروراً بتطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية من انتشار الفيروس، وجهود ضمان سلامة ضيوف الرحمن وزائري المسجد.
ورصد الفيلم حلول شهر رمضان المبارك وانتهاءه على المسجد النبوي بدون مصلين ولا إفطار للصائمين، مختتماً بإعادة فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين بعد أيام طوال من الإغلاق.