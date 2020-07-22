أعلن رجل أعمال تبرعه بسداد أكثر من 100 ألف ريال، والتي تمثل أقساط السيارة التي ظهر صاحبها في مقطع فيديو يدعو فيه بالصلاح والهداية للص سرق الإطارات الأربعة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير المكالمة الصوتية التي أجراها رجل الأعمال عبد العزيز المطرودي، والمعروف بـ”عزوز ثامر”، مع صاحب السيارة، والتي أعلن فيها دفع جميع الأقساط إضافة إلى 10 آلاف ريال قيمة الإطارات المسروقة والجنوط.
وكان المواطن وثّق عبر مقطع فيديو سرقة إطارات سيارته وإعلانه العفو عن اللص، مع الدعاء بالهداية والمغفرة له، وأن تكون آخر سرقة له، وسبباً في هدايته.
وفق “أخبار 24”.