اليوم.. بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 عبر نظام “نور”

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442هـ، عبر نظام “نور”.
ودعت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم في وقت مبكر نظراً لمحدودية السعة المقعدية المتاحة للطلاب والطالبات بالمدارس الحكومية.
وأبانت أن التسجيل لا يعني الحصول على الخدمة، إذ ستخضع كافة الطلبات للدراسة وتطبق عليها معايير الاستحقاق والأولوية، لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة، مبينة أنه في حال قبول الطلب سيتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة، والتي يتم طباعتها عبر نظام “نور”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن من ضمن خطوات التسجيل في نظام “نور”، تسديد أجور النقل المدرسي البالغة 200 ريال، مبينة أنها تمثل أجور تسجيل ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، مبينة أن هذه الرسوم غير مستردة في حال قبول الطلب.
وأكدت أن أسطولها يلتزم بكافة الإجراءات الصحية الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا”، وفق البروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.