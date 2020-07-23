“الموارد البشرية”⁩: تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج ⁧ حماية الأجور⁩ اعتبارًا من 1 أغسطس القادم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، تطبيق المرحلة السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 و10 عمال، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.
وأوضحت أنها تهدف من خلال البرنامج إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأكدت على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج من خلال زيارة منصة “مُدد”، أو وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني.