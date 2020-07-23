نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية”⁩: تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج ⁧ حماية الأجور⁩ اعتبارًا من 1 أغسطس القادم
23/07/2020   3:50 م

“الموارد البشرية”⁩: تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج ⁧ حماية الأجور⁩ اعتبارًا من 1 أغسطس القادم

+ = -
846

أعلنت ⁧وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية⁩، اليوم الخميس، تطبيق المرحلة السادسة عشرة من برنامج ⁧حماية الأجور⁩ للمنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 و10 عمال، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

وأوضحت أنها تهدف من خلال البرنامج إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأكدت على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات.وفق “أخبار 24”.

ويمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج من خلال زيارة منصة “مُدد”، أو وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني.

“الموارد البشرية”⁩: تطبيق المرحلة الـ16 من برنامج ⁧ حماية الأجور⁩ اعتبارًا من 1 أغسطس القادم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103390.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.