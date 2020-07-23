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أخبار محلية > بعد الكويت والبحرين.. السماح بعودة المواطنين السعوديين من الإمارات والأردن براً دون تصريح
23/07/2020   3:51 م

بعد الكويت والبحرين.. السماح بعودة المواطنين السعوديين من الإمارات والأردن براً دون تصريح

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أعلنت سفارتا المملكة في كل من الإمارات والأردن السماح بعودة المواطنين السعوديين عبر المنافذ البرية دون تصريح مسبق.

وقالت سفارة المملكة في الإمارات إنه ابتداءً من اليوم الخميس، يمكن للمواطنين الموجودين في الإمارات والراغبين في العودة إلى المملكة الدخول عبر منفذ البطحاء دون تصريح مسبق.

فيما أوضحت سفارة المملكة في الأردن، أنه صدر أمر سام بالسماح بدخول جميع المواطنين ومرافقيهم الراغبين في العودة إلى المملكة، عبر المنافذ البرية مباشرةً دون تصريح مسبق .وفق “أخبار 24”.

وأكدت السفارتان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة.

بعد الكويت والبحرين.. السماح بعودة المواطنين السعوديين من الإمارات والأردن براً دون تصريح

أخبار محلية
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