وزير الإسكان يدشّن خدمة "التصاميم النموذجية" ضمن خيار "البناء الذاتي"

دشّن وزير الإسكان ماجد الحقيل في مركز سكني الشامل بالرياض اليوم الخميس، خدمة التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي، التي تتيح للمواطنين الراغبين بالبناء الحصول على التصاميم عبر نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين.
يأتي ذلك ضمن شراكة فاعلة مع الشركة الوطنية للإسكان في إطار تسهيل حصول المواطنين على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، أن هذه الخطوة تساهم في توفير تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، إضافة إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري، مبيّناً أن الشركة وقّعت مسبقاً مع 10 مصممين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وقال البطي، إن خدمة التصاميم النموذجية تمكّن من يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق، واختيار ما يناسبه منها، بما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن، منوّهاً إلى أن التصاميم متاحة أيضاً عبر تطبيق “سكني” والموقع الإلكتروني، وفي مركز سكني الشامل.
وفق “أخبار 24”.