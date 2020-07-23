الراجحي يدشن منصة “التمويل الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة”

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم (الأحد) منصة “التمويل الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة”.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تهدف لتسهيل حصول المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة على تمويل لأعمالها بطريقة رقمية نموذجية تتميز بسرعة وسلاسة الإجراءات، بما يحقق التمكين لأصحاب تلك المنشآت في نمو أعمالهم، والإسهام بالحركة الاقتصادية في المملكة.
وأبانت أن المبادرة ستقدم لهذه المنشآت طريقة جديدة للوصول إلى تمويل يبدأ من 100 ألف ريال ويصل حتى 3 ملايين ريال، من خلال البنية التحتية والخدمات المصرفية لبنك الخليج الدولي، ودعم بنك التنمية الاجتماعية، وباستخدام الحلول التقنية المقدمة من مجموعة “بيهايف” للتقنية المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن المبادرة تهدف لتعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة من قبل القنوات التمويلية التقليدية على الوجه الأخص، وذلك للإسهام في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها زيادة إسهام هذه المنشآت في الاقتصاد المحلي. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبد العزيز الحليسي إن المبادرة تأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين البنك وبنك التنمية الاجتماعية في دعم قطاع مهم وحيوي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “بيهايف”، كريج مور:” إن المملكة تعد وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية ولديها اقتصاد واعد وسريع النمو، ما يجعلها وجهة ناجحة لمنتج الإقراض الرقمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.