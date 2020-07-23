“الثقافة” تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأزياء

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأزياء برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ونائب الوزير حامد بن محمد فايز نائب رئيس المجلس.
وضمت عضوية مجلس إدارة هيئة الأزياء كلا من الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة دينا بنت علي الجهني، وخالد بن أحمد الطاير، وبوراك شاكماك، ورافي ثكران.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة، التي تعد واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها الوزارة منذ بداية العام، مسؤولية تطوير ووضع الاستراتيجية الخاصة بقطاع الأزياء، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، بالإضافة لاقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بذلك للوزارة.
وسيبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء في إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتولي إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها الهيئة، فيما يعقد المجلس اجتماعاته أربع مرات كل سنة أو عندما تستدعي الحاجة. وفق “أخبار 24”.
وستعمل الهيئة أيضاً على تشجيع التمويل والاستثمار في مجال الأزياء والمجالات ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع كافة القطاعات التجارية والاجتماعية من أفراد وجماعات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء، بالإضافة إلى إقامة الدورات التدريبية، وغير ذلك فيما يتعلق بتطوير القطاع.