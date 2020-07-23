“الآسيوي” يستعرض هدف “الشهري” الرائع في دوري الأبطال

استعرض حساب دوري أبطال آسيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هدف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يحيى الشهري، الذي سجله في مرمى الزوراء العراقي، في دور المجموعات بالموسم الماضي.
ونشر حساب دوري الأبطال، عبر حسابه على “تويتر”، فيديو لهدف الشهري، الثاني، في الدقيقة 29 من عمر المباراة، من ركلة حرة، وعلق عليه: “هدف اليوم”.
وفاز النصر على الزوراء بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بين الطرفين، وانتهى الإياب أيضاً بفوز الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
ووصل النصر إلى دور الستة عشر من البطولة الآسيوية وتمكن من تخطي عقبة الوحدة بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-3، ليواجه بعدها السد في دور الـ8 ويسقط بنتيجة 3-4.
🌟 @Yahya_s8 🎯 #هدف_اليوم | @AlNassrFC pic.twitter.com/q05E2IUYld
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 22, 2020