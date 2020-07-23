“لوشيسكو” يستهدف نجم باوك اليوناني لتدعيم صفوف “الهلال”

أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، يضع نجم فريق باوك اليوناني، دييغو بيسيسوار، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي 2020.
وقالت صحيفة “onsports” اليونانية، وفقًا لـ”سبورت 360″، إن لوشيسكو طلب من إدارة الهلال تقديم عرض لشراء لاعب خط الوسط الهولندي دييغو صاحب الـ(32 عاما)، الذي تبقى عامان على نهاية عقده مع باوك اليوناني.
وأوضحت الصحيفة أن لوشيسكو طلب التعاقد مع بيسيسوار بالتحديد، حيث يعرفه جيدا حينما كان مدربا لباوك، وما يمكن أن يقدمه للفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان لوشيسكو قد تولى قيادة باوك على مدار عامين، قبل حضوره إلى الهلال في صيف عام 2019، وحقق نتائج رائعة، حيث استطاع تحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وفي الموسم الأول تُوج ببطولة الكأس.
ويرتبط بيسيسوار مع باوك بعقد حتى يونيو 2022، وقد حضر إلى الفريق اليوناني في يوليو 2016 قادمًا من قيصري سبور التركي، وسبق له اللعب مع فينورد وجرافشاب في هولندا، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 2 مليون يورو.