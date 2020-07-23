“الوسائل” تكشف حقيقة عرض ملعب الجامعة على “الهلال”

كشف رئيس شركة الوسائل للدعاية والإعلان، محمد الخريجي، حقيقة ما تم تردده خلال الفترة الماضية، بشأن تواصل الشركة مع نادي الهلال، بعد فوزها بمناقصة الجامعة.
وقال “الخريجي”، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن هذا الأمر لا يتعدى الاجتهادات الصحفية، وإنه لم يكن هناك أي تواصل بين شركة الوسائل وإدارة الهلال حول ملعب الجامعة.
وأوضح “الخريجي”: “يسعدني التواصل مع جميع الأندية، سواءً النصر أو الهلال أو الشباب، كما تربطني علاقات قوية مع إدارة الهلال، ولكن لم يحدث أي تواصل هذا الأسبوع، سواءً مع الهلال أو أي نادٍ آخر، ولا بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة”. وفق “أخبار 24”.
وفازت شركة “الوسائل” بحق استثمار ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) أمام شركة الهلال، بعقد لمدة 10 سنوات، حيث تم عقد مناقصة من قبل جامعة الملك سعود، لاستثمار الملعب، عقب انتهاء عقد الهلال الذي تم إبرامه في 2017.