تحديد موعد وصول “بلايلي” للمشاركة مع الأهلي

أفصحت تقارير صحفية عن موعد عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي، إلى المملكة للانضمام إلى تدريبات الفريق.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن بلايلي سيكون في جدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيثُ تسبب إغلاق المطار في بلاده في تأخير عودته إلى المملكة.
وبينت المصادر أن إدارة الأهلي تسعى لإعادة بلايلي، للمشاركة مع فريقه قبل استكمال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إضافة إلى دوري أبطال آسيا وكأس الملك.
يشار إلى أن الجهاز الفني المساعد للمدرب فلادان، يتابع مع بلايلي تجهيزه من خلال تدريبات فردية يؤديها اللاعب بشكل يومي حتى يكون في جاهزية تامة.