بعد دعمه للنادي.. رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى منصور بن مشعل

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، بعد دعمه لخزينة النادي بمبلغ 6 ملايين ريال.
وقال رئيس النادي إن دعم بن منصور، جاء استمرارا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن دعم المشرف على الكرة، سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري، ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك في منافستها.
وأضاف مؤمنة، أن دعم “بن منصور”، السخي، سيكون له بالغ الأثر في حل عدد من المشاكل المادية، في هذا الوقت المهم، قبل الدحول في المنافسات المحلية والخارجية، التي تنتظر الفريق الأهلاوي.
رئيس النادي يقدم شكره للأمير منصور بن مشعل على دعمه لخزينة النادي بمبلغ (6) ملايين ريال.#الأهلي pic.twitter.com/EIxjtmJ0m2
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 22, 2020
وفق “أخبار 24”.