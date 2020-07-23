نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد دعمه للنادي.. رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى منصور بن مشعل
23/07/2020   4:01 م

بعد دعمه للنادي.. رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى منصور بن مشعل

+ = -
1249

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، خالص شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، المشرف العام على كرة القدم بالنادي، بعد دعمه لخزينة النادي بمبلغ 6 ملايين ريال.

وقال رئيس النادي إن دعم بن منصور، جاء استمرارا لدعمه المادي والمعنوي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن دعم المشرف على الكرة، سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري، ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كل البطولات التي يشارك في منافستها.

وأضاف مؤمنة، أن دعم “بن منصور”، السخي، سيكون له بالغ الأثر في حل عدد من المشاكل المادية، في هذا الوقت المهم، قبل الدحول في المنافسات المحلية والخارجية، التي تنتظر الفريق الأهلاوي.

وفق “أخبار 24”.

بعد دعمه للنادي.. رئيس الأهلي يوجه رسالة إلى منصور بن مشعل

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103426.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.