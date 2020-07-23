نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مصادر: “الوسائل” تتسلم ملعب جامعة الملك سعود رسميًا في أكتوبر القادم
23/07/2020   4:00 م

مصادر: “الوسائل” تتسلم ملعب جامعة الملك سعود رسميًا في أكتوبر القادم

+ = -
768

توقعت مصادر، أن يجري تسليم ملعب جامعة الملك سعود لشركة “الوسائل السعودية” في شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات النظامية وتسلم الملعب من شركة “صلة”.

وكانت إجراءات مراسم توقيع عقد استثمار الملعب بعد أن فازت به شركة “الوسائل السعودية” جرت صباح أمس الأربعاء في مقر الجامعة في الرياض، بحضور رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد الخريجي.

وفيما أشارت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، إلى أن عقد الاستثمار الذي وقعه الطرفان لا يشمل تغيير اسم الملعب، وأن قيمة تغيير اسم الملعب مختلفة عن قيمة العقد المالية، توقعت أن تتعاقد شركة الوسائل مع شركة صيانة جديدة للملعب عن طريق الجامعة، حيث يوشك عقد الصيانة السابق على الانتهاء، مبينة أن العقد يتضمن المحال التجارية والكافيهات.

مصادر: “الوسائل” تتسلم ملعب جامعة الملك سعود رسميًا في أكتوبر القادم

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103427.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.