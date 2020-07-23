مصادر: “الوسائل” تتسلم ملعب جامعة الملك سعود رسميًا في أكتوبر القادم

توقعت مصادر، أن يجري تسليم ملعب جامعة الملك سعود لشركة “الوسائل السعودية” في شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات النظامية وتسلم الملعب من شركة “صلة”.
وكانت إجراءات مراسم توقيع عقد استثمار الملعب بعد أن فازت به شركة “الوسائل السعودية” جرت صباح أمس الأربعاء في مقر الجامعة في الرياض، بحضور رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد الخريجي.
وفيما أشارت المصادر، وفقاً لـ”الرياضية”، إلى أن عقد الاستثمار الذي وقعه الطرفان لا يشمل تغيير اسم الملعب، وأن قيمة تغيير اسم الملعب مختلفة عن قيمة العقد المالية، توقعت أن تتعاقد شركة الوسائل مع شركة صيانة جديدة للملعب عن طريق الجامعة، حيث يوشك عقد الصيانة السابق على الانتهاء، مبينة أن العقد يتضمن المحال التجارية والكافيهات.