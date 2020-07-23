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أخبار المناطق > القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية
23/07/2020   4:02 م

القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية

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تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة 6 حاويات منه، وسرقة كابلات نحاسية مُغذية لأعمدة الإنارة بمحافظة جدة.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية ضبطت المتورطين وهم من الجنسية الباكستانية – أعمارهم في العقدين الثالث والرابع – وتقدر قيمة مسروقاتهم بأكثر من 800 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه قد تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية

أخبار المناطق
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