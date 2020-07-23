القبض على تشكيل عصابي تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية

تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة 6 حاويات منه، وسرقة كابلات نحاسية مُغذية لأعمدة الإنارة بمحافظة جدة.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية ضبطت المتورطين وهم من الجنسية الباكستانية – أعمارهم في العقدين الثالث والرابع – وتقدر قيمة مسروقاتهم بأكثر من 800 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه قد تم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.