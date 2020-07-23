الجبير: نعتز ونفخر بالإنجاز العربي الإماراتي بإطلاق “مسبار الأمل”

عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات بإطلاق مسبار الأمل نحو الفضاء.
ووصف الجبير إطلاق المسبار بالإنجاز العربي، وقال: “سُررت كما سُرَّ كل سعودي وعربي وأنا أشاهد أول صورة التقطت منه على بعد مليون كيلومتر عن الأرض”.
وقدم التحية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً لهم بالتوفيق وتحقيق المزيد من النجاح.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نشر أمس الأربعاء، أول صورة أرسلها “مسبار الأمل” بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كيلومتر.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الإمارات أطلقت المسبار الإثنين الماضي، بهدف استكشاف المريخ، ويتوقع وصوله إلى كوكب المريخ في فبراير من عام 2021، حيث ستعمل أدوات داخله على دراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ.