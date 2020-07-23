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أخبار محلية > شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
23/07/2020   7:20 م

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض

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شهدت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة للمنطقة، مساء اليوم (الخميس)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار غزيرة في كل من رماح وملهم شمال الرياض، كما أدت إلى جريان السيول في بعض الأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة الرياض اليوم رياحاً مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض

أخبار محلية
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