شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض

شهدت العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة للمنطقة، مساء اليوم (الخميس)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار غزيرة في كل من رماح وملهم شمال الرياض، كما أدت إلى جريان السيول في بعض الأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة الرياض اليوم رياحاً مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
#الرياض_الان ما شاء الله جعلها الله أمطار خير وبركة pic.twitter.com/fgbBwnyZ6k
— ابو فيصل (@ebt_d7faisal45) July 23, 2020
متداول
امطار ملهم شمال #الرياض_الان pic.twitter.com/iaVIul7EQn
— ترفيه الطيبين (@entertain_old) July 23, 2020
وفق “أخبار 24”.