تتضمن التفتيش على مطابخ الإعاشة.. “الغذاء والدواء” توضح مهمتها خلال الحج الاستثنائي

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مهمتها خلال موسم الحج هذا العام 1441 تتضمن التفتيش على مطابخ الإعاشة المخصصة للحجاج، للتأكد من طرق التصنيع وإعداد الوجبات، وعمليات حفظ وتخزين الوجبات المسبقة التجهيز.
كما تشمل المشاركة تدريب العاملين بمطابخ الإعاشة على تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لعمليات حفظ وتخزين وتداول الوجبات المسبقة التجهيز خلال موسم الحج.
وأشارت الهيئة إلى أنها أعدت برنامجاً شاملاً لتوعية الحجاج بسلامة الغذاء والدواء خلال موسم الحج، آخذة في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تبعات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها أعدت الخطة التوعوية لحج هذا العام اعتماداً على خطط بديلة تتضمن تقديم محاضرات توعوية عن بعد للعاملين بمطابخ الإعاشة، وتنفيذ حملة توعوية إلكترونية بلغات متنوعة عبر منصات الهيئة تتضمن مواد مقروءة ومرئية موجهة للحجاج عن سلامة الأغذية والأدوية والاستخدام السليم للأجهزة الطبية، مع التطرق إلى أهمية معقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة.