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أخبار محلية > متحدث “الصحة”: لا نريد أن تكون لقاءات المناسبات السعيدة سبباً في تعاسة أحد
23/07/2020   7:21 م

متحدث “الصحة”: لا نريد أن تكون لقاءات المناسبات السعيدة سبباً في تعاسة أحد

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شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التواصل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وجميع المناسبات.

وقال، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم (الخميس) حول مستجدات فيروس كورونا “كوفيد 19″، إن الأيام المقبلة ستشهد مجموعة من المناسبات، ويجب ألا يكون هذا التواصل سبباً في تعاسة أحد.

وأضاف: “لا نريد لهذه الأفراح أن تكون مصدرا للخطر أو انتقال العدوى وأن يبتهج الجميع وفق الالتزام بالتباعد ووضع غطاء على الوجه وغسل اليدين”.وفق “أخبار 24”.

وحذّر متحدث الصحة من لديهم أعراض كورونا أو اشتباه من حضور المناسبات وتعريض حياة الآخرين للخطر.

متحدث “الصحة”: لا نريد أن تكون لقاءات المناسبات السعيدة سبباً في تعاسة أحد

أخبار محلية
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