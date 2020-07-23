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أخبار محلية > من داخل المملكة وخارجها… مواقع التواصل تلهج بالدعاء لخادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة
24/07/2020   12:11 ص

من داخل المملكة وخارجها… مواقع التواصل تلهج بالدعاء لخادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة

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ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس) بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء العاجل، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي نجاح عملية استئصال المرارة التي أجراها اليوم بالمنظار في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وعبر المغردون من داخل وخارج المملكة، مسؤولين وغيرهم، في العديد من الأوسمة التي تصدرت “تويتر”، عن مشاعرهم تجاه خادم الحرمين الشريفين بعبارات عفوية تعكس مدى الحب والوفاء للقيادة، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكان الديوان الملكي أعلن ظهر اليوم أن خادم الحرمين الشريفين أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تكللت بالنجاح، وسيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي. وفق “أخبار 24”.

وقد وجه خادم الحرمين خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

من داخل المملكة وخارجها… مواقع التواصل تلهج بالدعاء لخادم الحرمين بعد نجاح عملية استئصال المرارة

أخبار محلية
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