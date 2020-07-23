منهم 11 بالرياض.. تعرّف على أماكن وفيات كورونا اليوم في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2635 حالة وفاة.
وأوضحت أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة؛ حيث توفي 11 منهم في الرياض، و8 في جدة، و3 في مكة المكرمة، و2 في كل من المبرز وحائل، ومتوفى واحد في كل من القطيف والمدينة المنورة وحفر الباطن ومحايل عسير وبيشة ورجال ألمع والباحة وحوطة سدير.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 260394 حالة. وفق “أخبار 24”.