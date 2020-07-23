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أخبار محلية > العثور على أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية في شقة سكنية بجدة.. و”النيابة” تحقق
24/07/2020   12:16 ص

العثور على أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية في شقة سكنية بجدة.. و”النيابة” تحقق

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كشف المتحدث باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في قضية العثور على مجموعة من الأطفال مجهولي الهوية داخل شقة سكنية في جدة.

وقال الدسيماني في التفاصيل، إن الجهات الأمنية عثرت على الأطفال، وهم من جنسية غير عربية، في شقة تعود لامرأة آسيوية، وإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنها تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات، وتقوم برعاية الأطفال في غياب أمهاتهم للعمل.

وأضاف أن الأطفال الآن لدى الجهات المختصة، ويتلقون الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، وسوف تصدر النيابة العامة بيانا مفصلا عن القضية بمجرد الوصول إلى النتائج النهائية في التحقيقات. وفق “أخبار 24”.

العثور على أطفال مجهولي الهوية من جنسيات غير عربية في شقة سكنية بجدة.. و”النيابة” تحقق

أخبار محلية
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