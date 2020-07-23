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أخبار المناطق > ممثل ضحايا تفجير الخبر: هناك أدلة على تورط مسؤولين من إيران.. وستدفع من أموالها المحتجزة بأمريكا
24/07/2020   12:17 ص

ممثل ضحايا تفجير الخبر: هناك أدلة على تورط مسؤولين من إيران.. وستدفع من أموالها المحتجزة بأمريكا

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قال ممثل عائلات ضحايا التـفجير الإرهابي الذي وقع بالمجمع السكني بالخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، إن إيران مسؤولة مالياً عن هذا الاعتداء، لافتاً إلى أنها ستدفع تعويضات من المبالغ المحتجزة في أمريكا.

وأوضح أن الحكومة الأمريكية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين بهذا التفجير، مؤكداً أنه ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من تلك الأموال المحتجزة، وأن هناك أكثر من 440 أمريكيا يلاحقون إيران قضائيا، بعد أن ألزمت محكمة اتحادية في واشنطن إيران بدفع مبلغ 879 مليون دولار تعويضات لضحايا التـفجير. وفق “أخبار 24”.

ممثل ضحايا تفجير الخبر: هناك أدلة على تورط مسؤولين من إيران.. وستدفع من أموالها المحتجزة بأمريكا

أخبار المناطق
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