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أخبار محلية > فيديو يوضح كيف ساهمت الكاميرات الحرارية في انتشال جثة طفل القصيم من البئر الارتوازية
24/07/2020   12:20 ص

فيديو يوضح كيف ساهمت الكاميرات الحرارية في انتشال جثة طفل القصيم من البئر الارتوازية

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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني مقطع فيديو لعملية انتشال فرقها بالقصيم جثة الطفل الذي سقط في بئر ارتوازية بمحافظة النبهانية يوم أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو جهود رجال الدفاع المدني التي بُذلت لانتشال الجثة، بعدما تم تحديد مكانها بدقة عالية عبر الكاميرات الحرارية، ومن ثم انتشالها بعد ربطها بآلات الرفع.

وكان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل كرّم أمس عدداً من منسوبي الدفاع المدني والقطاعات الحكومية الذين شاركوا في انتشال الجُـثة من داخل البئر بمركز الفوارة التابع لمحافظة النبهانية.

وفق “أخبار 24”.

فيديو يوضح كيف ساهمت الكاميرات الحرارية في انتشال جثة طفل القصيم من البئر الارتوازية

أخبار محلية
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