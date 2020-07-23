فيديو يوضح كيف ساهمت الكاميرات الحرارية في انتشال جثة طفل القصيم من البئر الارتوازية

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني مقطع فيديو لعملية انتشال فرقها بالقصيم جثة الطفل الذي سقط في بئر ارتوازية بمحافظة النبهانية يوم أمس الأربعاء.
وأظهر الفيديو جهود رجال الدفاع المدني التي بُذلت لانتشال الجثة، بعدما تم تحديد مكانها بدقة عالية عبر الكاميرات الحرارية، ومن ثم انتشالها بعد ربطها بآلات الرفع.
وكان أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل كرّم أمس عدداً من منسوبي الدفاع المدني والقطاعات الحكومية الذين شاركوا في انتشال الجُـثة من داخل البئر بمركز الفوارة التابع لمحافظة النبهانية.
إنتشل #الدفاع_المدني بمنطقة #القصيم جثة طفل سقط في بئر إرتوازية بمحافظة #النبهانية يوم أمس الاربعاء نسأل الله أن يجعله شفيعا لوالديه. pic.twitter.com/dn6jsveREA
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 23, 2020
وفق “أخبار 24”.