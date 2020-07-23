بالفيديو.. “المجاهدين” تنتشر بين أودية وجبال مكة لمنع المتسللين إلى المشاعر المقدسة

بدأت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمجاهدين الانتشار في أودية وجبال مكة المكرمة لمنع تسلل وتهريب المخالفين إلى المشاعر المقدسة.
وتعمل الدوريات على تمشيط المناطق الوعرة التي يستغلها المهربون لإدخال الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح دخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر.
وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين طلال السلمي، في حديث لقناة العربية اليوم “الخميس”، أن مهام الدوريات مراقبة المناطق الوعرة من خلال نقاط مراقبة وتفتيش ثابتة ومتجولة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الفترة المسائية تشهد أحياناً محاولات التهريب، وبالتالي يتم تكثيف عمليات الرصد والتفتيش خلالها.
يُذكر أن عقوبة نقل الحجاج غير المصرح لهم السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير بالمخالف.
#نشرة_الرابعة | شاهد عمليات الضبط الأمني في أودية وجبال #مكة لمنع دخول المتسللين إلى المشاعر @mhsen93#حج2020 pic.twitter.com/zb00GBKtsG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 23, 2020