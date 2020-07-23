نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “المجاهدين” تنتشر بين أودية وجبال مكة لمنع المتسللين إلى المشاعر المقدسة
24/07/2020   12:20 ص

بالفيديو.. “المجاهدين” تنتشر بين أودية وجبال مكة لمنع المتسللين إلى المشاعر المقدسة

+ = -
859

بدأت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمجاهدين الانتشار في أودية وجبال مكة المكرمة لمنع تسلل وتهريب المخالفين إلى المشاعر المقدسة.

وتعمل الدوريات على تمشيط المناطق الوعرة التي يستغلها المهربون لإدخال الأشخاص الذين لا يملكون تصاريح دخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين طلال السلمي، في حديث لقناة العربية اليوم “الخميس”، أن مهام الدوريات مراقبة المناطق الوعرة من خلال نقاط مراقبة وتفتيش ثابتة ومتجولة. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن الفترة المسائية تشهد أحياناً محاولات التهريب، وبالتالي يتم تكثيف عمليات الرصد والتفتيش خلالها.

يُذكر أن عقوبة نقل الحجاج غير المصرح لهم السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير بالمخالف.

بالفيديو.. “المجاهدين” تنتشر بين أودية وجبال مكة لمنع المتسللين إلى المشاعر المقدسة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103501.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.