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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > الدكتوراه لسلمان العنزي
24/07/2020   12:25 ص

الدكتوراه لسلمان العنزي

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الخرج اليوم تبارك لسعادة الدكتور سلمان بن لطيف العنزي حصوله على شهادة ودرجة الدكتوراه من جامعة مانشيستر ببريطانيا تخصص كيمياء ، ألف مبروك ونتمنى له مزيدا من التوفيق والسداد .

الدكتوراه لسلمان العنزي

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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