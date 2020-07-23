الدكتوراه لسلمان العنزي

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الخرج اليوم تبارك لسعادة الدكتور سلمان بن لطيف العنزي حصوله على شهادة ودرجة الدكتوراه من جامعة مانشيستر ببريطانيا تخصص كيمياء ، ألف مبروك ونتمنى له مزيدا من التوفيق والسداد .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج