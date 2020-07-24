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أخبار محلية > شاهد قصاصات ورقية كتبتها “زينب” إحدى الشقيقات المغدورات في حـادث الأحساء لمعلمتها.. والأخيرة تصفها بالنابغة
24/07/2020   4:25 ص

شاهد قصاصات ورقية كتبتها “زينب” إحدى الشقيقات المغدورات في حـادث الأحساء لمعلمتها.. والأخيرة تصفها بالنابغة

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كشفت المعلمة في ثانوية الشعبة الأولى بالأحساء فوزية الخلف، عن الرسائل التي كانت تصلها من طالبتها “زينب” التي راحت ضحية جريمة القـتل المروعة رفقة شقيقاتها الثلاث وشقيقهن في الأحساء.

وأوضحت أن رسائل زينب التي كتبتها لها بخط يدها تنم عن ذكائها ونبوغها وعزيمتها وطموحها الكبير نحو المستقبل، ومن بينها رسالة طالبتها فيها بأن تدعو لها؛ حيث قالت فيها: “إذا كنت تحبين شخصاً فاعرفي أن أعلى مراتب الحب الدعاء لمن نحبهم في ظهر الغيب”.

وأضافت أن من بين القصاصات التي خطّتها لتعبر بها عن همتها: “كوني عالية الهمة ولا ترضي بغير الهمة” و”أكبر ضعف هو الاستسلام وأفضل طريقة للنجاح هي المحاولة أكثر من مرة” و”تستطيعين النجاح في كل امتحان بشرط أن تمتلكي الإرادة”، و”الجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة”.

وبيّنت وفقا لـ “الرياض”، أن زينب كانت كالنسمة الخفيفة التي تمر وتعطر أجواء من حولها بالذكر الطيب، وكانت تتمنى أن تراها خريجة ترفع قبعة التخرج نحو المستقبل.

شاهد قصاصات ورقية كتبتها "زينب" إحدى الشقيقات المغدورات في حـادث #الأحساء لمعلمتها.. والأخيرة تصفها بالنابغة

شاهد قصاصات ورقية كتبتها "زينب" إحدى الشقيقات المغدورات في حـادث #الأحساء لمعلمتها.. والأخيرة تصفها بالنابغة

 

شاهد قصاصات ورقية كتبتها “زينب” إحدى الشقيقات المغدورات في حـادث الأحساء لمعلمتها.. والأخيرة تصفها بالنابغة

أخبار محلية
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