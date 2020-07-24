نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > على خلفية توصيتها باستقلال المرأة.. عضو “الشورى” إقبال درندري تتوعد بمقاضاة المسيئين
24/07/2020   4:26 ص

على خلفية توصيتها باستقلال المرأة.. عضو “الشورى” إقبال درندري تتوعد بمقاضاة المسيئين

+ = -
2315

توعدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بمقاضاة المسيئين لها في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية توصيتها بأحقية استقلال المرأة بعد بلوغها السن القانونية.

 وأوضحت عبر حسابها على موقع “تويتر” أن بلاغات التغيب الكيدية تقدم عادة على من بلغت السن القانونية ومستقلة ويعلم أهلها مكانها بقصد إيذائها.

وأشارت إلى أن البعض يخلط المواضيع لتمييع الحقائق وتشويه الحقوق، مؤكدة أن من يتغيب ولا يعرف أهله مكانه يبلغ عنه للتأكد من عدم وقوع جريمة وأنه بخير، وهذا أمر نظامي وخارج توصيتها. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن عضو مجلس الشورى يدافع دومًا عن جميع الفئات التي تحتاج للدعم، وأن المسيئين لن يشوهوا الحقائق مهما فعلوا.

وكان وسم #اقبال_درندري_تمثلني تصدر الترند السعودي في موقع “تويتر”، وتباينت آراء المغردين حول توصيتها.

 

على خلفية توصيتها باستقلال المرأة.. عضو “الشورى” إقبال درندري تتوعد بمقاضاة المسيئين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885103520.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.