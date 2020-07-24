على خلفية توصيتها باستقلال المرأة.. عضو “الشورى” إقبال درندري تتوعد بمقاضاة المسيئين

توعدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري بمقاضاة المسيئين لها في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية توصيتها بأحقية استقلال المرأة بعد بلوغها السن القانونية.
وأوضحت عبر حسابها على موقع “تويتر” أن بلاغات التغيب الكيدية تقدم عادة على من بلغت السن القانونية ومستقلة ويعلم أهلها مكانها بقصد إيذائها.
وأشارت إلى أن البعض يخلط المواضيع لتمييع الحقائق وتشويه الحقوق، مؤكدة أن من يتغيب ولا يعرف أهله مكانه يبلغ عنه للتأكد من عدم وقوع جريمة وأنه بخير، وهذا أمر نظامي وخارج توصيتها. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن عضو مجلس الشورى يدافع دومًا عن جميع الفئات التي تحتاج للدعم، وأن المسيئين لن يشوهوا الحقائق مهما فعلوا.
وكان وسم #اقبال_درندري_تمثلني تصدر الترند السعودي في موقع “تويتر”، وتباينت آراء المغردين حول توصيتها.