دون انتظار اللقاحات.. دراسة توصي بثلاثة سلوكيات تساهم في وقف انتشار “كورونا”

نصحت دراسة حديثة بثلاثة سلوكيات لوقف انتشار فيروس “كورونا” المستجد، دون انتظار ظهور لقاحات أو علاجات أخرى للمرض.
وتوصلت الدراسىة التي قامت بها جامعة أوتريخت الهولندية، إلى أن التزام الأشخاص بغسل أيديهم بانتظام، ووضع أقنعة الوجه، والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي يساعد في الوقاية من الفيروس، منوهة إلى أن تلك الإجراءات ثبتت فعاليتها في الوقاية من الفيروس بنسبة تجاوزت الـ 50%.
وبّينت أن المجتمع الذي يلتزم فيه نحو 90% بغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي بنسبة 25% لن يكون فيه تفشٍ كبير للمرض. وفق “أخبار 24”.